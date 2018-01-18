В ГД пригрозили "жестким ответом" Украине в случае "тестирования" границ РФ

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Россия обладает широким выбором жестких ответов на случай, если украинские власти захотят "тестировать" российские границы, надеясь на поддержку НАТО, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Верховная рада в четверг разрешила военным из государств-членов НАТО, в том числе США, участвовать в многонациональных учениях на Украине в этом году. Соответствующий закон депутаты приняли со второй попытки, за него проголосовали 235 парламентариев при необходимом минимуме в 226.

"Надежды Украины на провокационные совместные с НАТО учения вблизи Крыма не оправдаются — у нас достаточно сил и средств, чтобы пресечь любые попытки дестабилизации в нашей экономической зоне", — сказал Бальбек РИА Новости.

По словам парламентария, крымский регион для киевских властей по-прежнему останется "зоной запрета доступа".

"Закон о совместных учениях — не панацея украинской национальной безопасности. На своей территории пусть хоть натовскую галерею поставят и почитают их как идолов. Вздумают тестировать наши границы, надеясь на прикрытие альянса, — тут, что называется, у нас широкий выбор жестких ответов", — подчеркнул Бальбек.