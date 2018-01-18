Москва призвала объединить усилия для реализации иранской ядерной сделки

ООН, 18 янв – РИА Новости. Москва призывает к объединению усилий для устойчивой реализации ядерной сделки с Ираном, а Совет Безопасности ООН, одобривший ранее резолюцией это соглашение, несет ответственность за выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В числе первостепенных конкретных шагов для сохранения на текущем этапе режима ядерного нераспространения — объединение усилий в интересах обеспечения устойчивой реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной программы. Совет Безопасности ООН поддержал СВПД, единогласно приняв соответствующую резолюцию 2231, и значит, несет ответственность за ее выполнение", — сказал Лавров, выступая на заседании СБ ООН, посвященном вопросам нераспространения.