Боевики на Ближнем Востоке научились создавать химоружие, заявил Лавров

Боевик-хусит недалеко от резиденции президента Йемена Али Абдаллы Салеха в Сане. Архивное фото

Боевик-хусит недалеко от резиденции президента Йемена Али Абдаллы Салеха в Сане. Архивное фото

ООН, 18 янв — РИА Новости. Нарастающая угроза химического терроризма в Сирии и Ираке вызывает серьезную обеспокоенность, террористы получили технологии по синтезу полноценных боевых отравляющих веществ, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Серьезную обеспокоенность вызывает нарастающая угроза "химического" терроризма в ближневосточном регионе, в частности на территории Ирака и Сирии. Боевики не только применяют токсичные химикаты, но и располагают собственными технологиями и производственными возможностями по синтезу полноценных боевых отравляющих веществ, наладили разветвленные каналы доступа к их прекурсорам", — сказал Лавров, выступая на заседании СБ ООН, посвященном вопросам нераспространения ОМУ.