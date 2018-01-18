Казахстан готов предоставить площадку для проведения переговоров по КНДР

ООН, 18 янв — РИА Новости. Казахстан готов стать посредником на переговорах по денуклеаризации КНДР и может предоставить площадку для их проведения, заявил президент страны Нурсултан Назарбаев на заседании Совета Безопасности ООН в четверг.

"Мы выступаем за предоставление "ядерной пятеркой" гарантий безопасности КНДР как важным условием для создания атмосферы доверия возвращения Пхеньяна за стол переговоров. Казахстан готов принять посредническое участие и предоставить свою площадку для переговоров в случае такой необходимости вовлеченный сторон", — сказал Назарбаев.

Тема заседания "Нераспространение оружия массового уничтожения через меры доверия" была выбрана Казахстаном, который является председателем СБ ООН в январе.