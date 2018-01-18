Верховная рада захотела создать в Крыму "свободную экономическую зону"

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий поручил кабинету министров разработать законопроект о создании в Крыму свободной экономической зоны, сообщает "Укринформ".

"Параллельно я даю поручение рабочей группе и кабмину разработать законопроект и положение о свободной экономической зоне. Это мое отдельное поручение комитету", — сказал спикер.

С таким заявлением он выступил сразу после голосования по закону о реинтеграции Донбасса, который был принят Радой в окончательном чтении. В документе неподконтрольные Киеву территории признаются "оккупированными", а Россия названа "страной-агрессором". С сегодняшнего дня власти также могут применять армию на юго-востоке без объявления войны.