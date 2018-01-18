Американские бомбардировщики B-52 сбросят учебные бомбы в Эстонии

ТАЛЛИН, 18 янв — РИА Новости. Американские стратегические бомбардировщики B-52 на этой неделе примут участие в учениях в Эстонии, в ходе которых на военном полигоне сбросят бомбы без взрывчатого вещества, сообщил Главный штаб Сил обороны республики.

B-52 будут отрабатывать учебные полеты на высоте не менее шести километров, вес сбрасываемых бомб — 226 кг.

"Совместные учения с тяжелыми бомбардировщиками дают хорошую возможность отработать нанесение массированных авиаударов по наземным целям", — сказал исполняющий обязанности командующего ВВС Эстонии полковник Рийво Валге.

В учениях будут участвовать авианаводчики из Эстонии, Латвии и Литвы, а также из размещенных в странах Балтии подразделений НАТО из Великобритании и Дании, дополнили в Главном штабе.

Боинг Б-52 — многофункциональный тяжелый стратегический бомбардировщик-ракетоносец второго поколения, стоящий на вооружении ВВС США с 1955 года.

Самолет может летать с околозвуковой скоростью 1047 километров в час, преодолевая без дозаправки расстояние до 16 тысяч километров на высоте до 15 километров. Стоящая на вооружении армии США последняя модификация B-52H может нести до 31 тонны боевой нагрузки, включая традиционные и управляемые бомбы, мины и различные крылатые ракеты.