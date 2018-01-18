Генсек ООН обеспокоен риском военного конфликта на Корейском полуострове

ООН, 18 янв — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш заявил, что крайне обеспокоен растущим риском военной конфронтации на Корейском полуострове.

"Ситуация на Корейском полуострове — самый напряженный и опасный вызов миру и безопасности сегодня. Я по-прежнему крайне обеспокоен растущим риском военной конфронтации и невообразимыми последствиями, к которому это может привести", — сказал Гутерреш, выступая в Совете Безопасности ООН.

Он отметил, что единство СБ ООН открывает путь для дипломатических усилий по КНДР.

"Я приветствую возобновление работы каналов межкорейского диалога, особенно на уровне военных. Это крайне необходимо для снижения риска просчета и снижения недопонимания, и для сокращения напряженности. Нам необходимо расширить дипломатические усилия для достижения мирной денуклеаризации Корейского полуострова в контексте региональной безопасности", — подчеркнул генсек ООН.