В Англии мужчина сфотографировал своего убийцу в момент смерти

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Житель английского города Витеншейва погиб, получив удар ножом в сердце, но перед смертью успел сфотографировать убийцу, пишет Metro.

Picture that caught a murderer taken by victim seconds before he was stabbed to death #D18 https://t.co/As1vT8gI5z pic.twitter.com/4kZBznkghr — Report UK (@ReportUK) January 18, 2018

​​Убийство произошло в прошлом году. Тридцатитрехлетний Ли Уокер приблизился к машине 38-летнего Шона Мерфи и его девушки и спросил их о наркотиках, после чего стал кричать на пару. После этого Шон попытался сфотографировать Уокера.

Он сделал снимок, но в этот момент преступник просунул руку с ножом через окно и нанес ему удар в сердце. Девушка вытащила Шона из машины и попыталась оказать ему первую помощь, но безуспешно.

Через несколько часов Уокеру предъявили обвинение в убийстве, на что он ответил: "Какое убийство?" Позже он признал свою вину.

По словам адвоката Уокера, его подзащитный страдал от депрессии, тревожного расстройства и посттравматического синдрома после того, как в 2004 году на его глазах убили друга.

Известно также, что до этого Уокер попадал под суд 24 раза. За убийство Мерфи его приговорили к пожизненному заключению с минимальным сроком отбытия 17 с половиной лет.