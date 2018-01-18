ЛНР и ДНР призвали не политизировать вопрос без вести пропавших в Донбассе

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2018 (127)

ЛУГАНСК, 18 янв — РИА Новости. Представители самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик на заседании гуманитарной подгруппы контактной группы в Минске призвали не политизировать вопрос без вести пропавших в Донбассе, заявила РИА Новости руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольга Кобцева.

"На встрече рабочей группы по гуманитарным вопросам затронули вопросы без вести пропавших. Представители республик подчеркнули, что политизация этого вопроса недопустима", — сказала Кобцева.

На заседании участники переговорного процесса также обсудили итоги состоявшегося в декабре обмена пленными и следующие шаги в рамках освобождения удерживаемых лиц, уточнила представитель ЛНР.