Рада разрешила иностранным военным участвовать в учениях на Украине

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости. Верховная рада разрешила военным из других государств, в том числе США, участвовать в многонациональных учениях на Украине в этом году. Соответствующий закон депутаты приняли со второй попытки, за него проголосовали 235 парламентариев при необходимом минимуме в 226.

Решение о допуске иностранных военных на территорию страны ранее принял президент Петр Порошенко и попросил Раду его одобрить. Теперь глава государства должен подписать документ.

Документ санкционирует пребывание на Украине военнослужащих стран НАТО в течение 365 дней в рамках учений по подготовке подразделений местных Вооруженных сил. В стране смогут находиться до трех тысяч человек с военной техникой, до шести самолетов и вертолетов.

Кроме того, для участия в маневрах Rapid Trident-2018 предполагается пустить на Украину военные подразделения стран-членов альянса и государств-участников программы "Партнерство ради мира". Двум тысячам военнослужащих, двадцати самолетам и вертолетам позволят находиться на Украине 16 дней в июне-ноябре.

В текущем году также планируется провести многонациональные учения "Светлая лавина", "Чистое небо" и украино-румынские маневры "Ривериан".

Допуск иностранных войск на Украину каждый раз требует принятия специального закона по представлению президента.