Матвиенко заявила, что Киев хочет вернуть Донбасс силой

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Принятый Верховной Радой Украины закон о реинтеграции Донбасса является подтверждением того, что Киев не собирался выполнять минские договорённости и продолжает делать ставку на то, чтобы вернуть Донецкую и Луганскую области силой, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Спикер отметила, что принятый закон стал ещё одним "подтверждением тому, что киевские власти не собирались выполнять минские соглашения".
"Подтверждением тому, что они сделали ставку на силу, а не на мир. Это закон не о мире и не о реинтеграции Донбасса, это закон о войне. Надо вещи называть своими именами", — заявила она.
Матвиенко подчеркнула, что украинские власти не стали в законе прописывать меры, ведущие к началу переговоров, мирного процесса, диалога, политического решения внутриукраинского кризиса.
"История и практика показывают, что нет вооруженных способов решения такого рода кризисов. Только мирный процесс, только диалог, каким бы трудным он ни был", — сказала спикер.
Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса во втором, окончательном чтении. В документе неподконтрольные Киеву территории признаются "оккупированными", а Россия названа "страной-агрессором". Также документ позволяет узаконить применение армии на востоке без объявления войны. Из первоначального варианта депутаты исключили пункт о приоритете Минских соглашений для урегулирования конфликта.