Матвиенко заявила, что Киев хочет вернуть Донбасс силой

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Принятый Верховной Радой Украины закон о реинтеграции Донбасса является подтверждением того, что Киев не собирался выполнять минские договорённости и продолжает делать ставку на то, чтобы вернуть Донецкую и Луганскую области силой, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Этот закон говорит о том, что Киев продолжает делать ставку на попытку вооруженным способом вернуть Донецк и Луганск. Но это глубочайшая ошибка, это дорога, которая ведет в никуда", — цитирует Матвиенко пресс-служба Совета Федерации.

Спикер отметила, что принятый закон стал ещё одним "подтверждением тому, что киевские власти не собирались выполнять минские соглашения".

"Подтверждением тому, что они сделали ставку на силу, а не на мир. Это закон не о мире и не о реинтеграции Донбасса, это закон о войне. Надо вещи называть своими именами", — заявила она.

Матвиенко подчеркнула, что украинские власти не стали в законе прописывать меры, ведущие к началу переговоров, мирного процесса, диалога, политического решения внутриукраинского кризиса.

"История и практика показывают, что нет вооруженных способов решения такого рода кризисов. Только мирный процесс, только диалог, каким бы трудным он ни был", — сказала спикер.

Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса во втором, окончательном чтении. В документе неподконтрольные Киеву территории признаются "оккупированными", а Россия названа "страной-агрессором". Также документ позволяет узаконить применение армии на востоке без объявления войны. Из первоначального варианта депутаты исключили пункт о приоритете Минских соглашений для урегулирования конфликта.