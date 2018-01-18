ДНР и ЛНР хотят договориться с Киевом о взаимном отказе от ДРГ и снайперов

ДОНЕЦК, 18 янв — РИА Новости. Представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик предложили в ходе переговоров по Донбассу в Минске включить в список дополнительных мер по реализации действующего перемирия запрет на действие диверсионных групп и применение снайперского огня, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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"Основным вопросом встречи стало соблюдение действующего перемирия, в части реализации дополнительных мер для стабилизации режима прекращения огня. В частности, координатор от СММ ОБСЕ акцентировал внимание на таких мерах, как запрет на продвижение вперед и любых наступательных действий, запрет на открытие огня при любых условиях, в том числе ответного, и полная приверженность приказам о прекращении огня", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

Кроме этого, республики предложили ввести дополнительные меры для стабилизации режима прекращения огня, добавил представитель ведомства. "Республики поддержали дополнительные меры и предложили включить запрет любых диверсионных действий и применения снайперского огня", — сообщил представитель ДНР в СЦКК.