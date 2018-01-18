ДНР и ЛНР хотят договориться с Киевом о взаимном отказе от ДРГ и снайперов

ДОНЕЦК, 18 янв — РИА Новости. Представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик предложили в ходе переговоров по Донбассу в Минске включить в список дополнительных мер по реализации действующего перемирия запрет на действие диверсионных групп и применение снайперского огня, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
46.5%Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе
49.7%Диалог возможен лишь после смены власти на Украине
3.8%Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия
Кроме этого, республики предложили ввести дополнительные меры для стабилизации режима прекращения огня, добавил представитель ведомства. "Республики поддержали дополнительные меры и предложили включить запрет любых диверсионных действий и применения снайперского огня", — сообщил представитель ДНР в СЦКК.