Польша не сменит позицию по вопросу немецких репараций, заявил Качиньский

ВАРШАВА, 18 янв – РИА Новости. Польша не меняет своей позиции в вопросе военных репараций от Германии и считает, что имеет на них право, заявил лидер правящей партии страны "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский в четверг в парламенте.

"Я скажу коротко — не меняем", — заявил Качиньский, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что в Берлине стоят на ясной правовой позиции в вопросе о выплате военных репараций Польше, все эти вопросы закрыты на законном основании. "Мы имеем ясную правовую позицию, что все вопросы выплаты военных репараций закрыты в правовом поле", — сказал министр на пресс-конференции со своим польским коллегой Яцеком Чапутовичем.

Ранее в Варшаве заявляли, что Польша имеет право на репарации со стороны Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, которые должны стать "напоминанием о справедливости, о том, что Польше принадлежит".

Как сообщало агентство PAP со ссылкой на оказавшийся в распоряжении журналистов документ Бюро анализа польского сейма, Польша имеет основания требовать от Германии 48,8 миллиарда долларов репараций. Правительство ФРГ считает вопрос о военных репарациях Польше закрытым.

В ходе Потсдамской конференции в 1945 году было достигнуто соглашение, согласно которому Польша получала репарации из доли СССР, поступавшей из восточной зоны Германии. Спустя несколько лет СССР и Польская Народная Республика (ПНР) заключили соглашение, прекращающее взимание репараций с ГДР с 1954 года.