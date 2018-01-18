Матвиенко: закон о реинтеграции Донбасса "похоронил" Минские соглашения

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Закон о реинтеграции Донбасса "похоронил" минские соглашения и создал условия для бесконтрольного использования вооруженных сил и применения оружия, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Этот закон похоронил минские соглашения. Он создал условия для безответственного бесконтрольного использования вооруженных сил, применения оружия. В нем не сделано ни одного шага в сторону мирного процесса. Это очень тревожит, очень беспокоит", — цитирует Матвиенко пресс-служба Совфеда.