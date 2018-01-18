В США при прорыве трубы пострадала редкая коллекция романов Стивена Кинга

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Редкие экземпляры из коллекции произведений писателя Стивена Кинга, в том числе, его рукописи, пострадали или были полностью уничтожены при прорыве трубы, затопившем подвал одного из книжных магазинов американского штата Мэн.

© AP Photo / Elise Amendola, File Биография Стивена Кинга

Инцидент произошел в городе Бангор. Хозяин пострадавшего магазина Джеральд Винтерс более года выставлял и продавал свою коллекцию произведений Кинга. В нее входили почти все издания его книг, рукописи, первые экземпляры тиражей, переводы на разные языки и подписанные автором копии. Большая часть коллекции, которая собиралась в течение двух десятков лет, хранилась в подвале.

Винтерс до сих пор оценивает причиненный ущерб. По его словам, семь авторских рукописей Кинга были уничтожены водой.

"Я в ужасе. Как любитель книг, я сопереживаю ему. Через какое-то время я свяжусь с ним и подумаю, могу ли я как-нибудь помочь", — сообщил изданию Bangor Daily News сам Стивен Кинг.

По данным газеты, от затопления пострадал не только магазин Винтерса. Хозяин соседнего помещения понес ущерб в размере 50 тысяч долларов. По его словам, наводнение уничтожило 7 тысяч бутылок пива, находящихся в его магазине.