В Нидерландах и Бельгии жертвами урагана стали четыре человека

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Четыре человека стали жертвами ураганного ветра в Нидерландах и Бельгии в четверг, сообщили полиция и СМИ двух стран.

Согласно сообщениям полиции Нидерландов в Twitter , в результате падения деревьев погибли два жителя центральной провинции Оверейссел. Один человек погиб и еще один получил серьёзные ранения в провинции Гелдерланд.

По данным газеты Soir, в соседней Бельгии жертвой непогоды стала женщина, которая погибла из-за падения дерева, когда проезжала лестной массив под Брюсселем на автомобиле.

Ранее в семи провинциях Нидерландов был объявлен красный уровень тревоги в связи с ураганом.

Власти приняли решение закрыть все железнодорожное сообщение на территории страны, международный аэропорт Амстердама Схипхол временно закрыл воздушное сообщение. На данный момент работа аэропорта восстановлена, однако отменены 320 рейсов. Закрыто движение на нескольких магистралях и дорогах.

Согласно прогнозу синоптиков, ураганный ветер сохранится до вечера и будет перемещаться с запада на северо-запад.

LIVE: Weeralarm nu ook in Overijssel en Gelderland ingetrokken: De zware storm die over het land raast heeft in Olst, Vuren en Enschede aan drie mensen het leven gekost. Vanochtend begon de storm bij de kust van ons land, met een windkracht 11 gemeten… https://t.co/UJ6AR3WtJf pic.twitter.com/K1WHqN1cZi — deStentor_Veluwe (@ds_Veluwe) 18 января 2018 г.

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