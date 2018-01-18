В Госдуме оценили латвийскую реформу о языке в школах нацменьшинств

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Реформа образования в Латвии затронет 50 тысяч учеников русских школ, заявил секретарь Латвийского комитета по правам человека, экс-депутат думы Риги Александр Кузьмин, выступая на заседании комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
Минобрнауки Латвии предлагает провести реформу в школах нацменьшинств в 2021/22 учебном году. Она предусматривает, что дошкольное обучение будет осуществляться билингвально. В начальной школе с первого по шестой классы будет доступно три модели двуязычного обучения. На завершающем этапе основного образования с седьмого по девятый классы 80% предметов будут преподаваться на государственном языке страны. В средней школе с 10 по 12 классы обучение будет только на латышском языке.
"Кого коснется эта реформа? Это примерно 50 тысяч учащихся русских школ. И небольшое количество учащихся еврейских школ, вероятно, польских", — рассказал Кузьмин.
"Это нормально не только для истории Латвии, это норма и для всей Европы. Мы можем ссылаться не только на российский опыт, но и на опыт всего ЕС, где в Словакии, Румынии один государственный язык, как и в Латвии, но есть и венгерские школы, которые работают за счет государства. В Италии, аналогично, немецкие школы", — отметил Кузьмин.
По его оценке, латвийский законопроект нарушает европейскую Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств, которая "предусматривает гибкое право на преподавание родного языка, или на преподавание на родном языке". "В Латвии 37 процентов населения — русскоязычные, по последней переписи", — напомнил он.
"Есть факты, известные педагогам — преподавание на родном языке более эффективно. Поэтому внесенные предложения нарушают еще и Конвенцию о правах ребенка, по которой именно интересы ребенка должны быть первичными в решении любых вопросов, связанных с детьми, в том числе о школьном образовании", — считает латышский политик.
Его коллега по штабу защиты русских школ, сопредседатель партии Русский союз Латвии и помощник депутата Европарламента Мирослав Митрофанов признал, что "сейчас борьба за русские школы в Латвии идет в очень непростой ситуации, она хуже, чем была в 2004 году, потому что те люди, которые были избраны в депутаты от русского населения внутри страны в наш национальный парламент, занимают конформистскую и соглашательскую позицию, призывая не протестовать".
"Симпатии внутри русской общины делятся примерно на половину — то есть половина наших соотечественников за сохранение образования на русском языке, готова участвовать тем или иным способом в действиях в защиту русских школ… Размах наших акций протеста растет. Однако есть люди, которые колеблются", — рассказал Митрофанов.