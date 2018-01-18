МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Российское внешнеполитическое ведомство активно противодействует "порочной затее" реформы образования в Латвии, заявил в четверг начальник Отдела оперативной работы с организациями соотечественников департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Алексей Салтычев.
"Ситуация (в Латвии) у нас на контроле, мы внимательно наблюдаем за ней… Мы активно противодействуем этой порочной затее, как мы считаем, латвийских властей", — заявил Салтычев на заседании комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, где рассматривалась языковая реформа в Латвии.
"Привлекаем внимание правозащитных структур ООН, ЕС, ОБСЕ, Совета Европы к дискриминационной политике властей Латвии в языковой сфере. В декабре 2017 года циркулярные указания на этот счет были направлены нашим представительствам. На двусторонней основе также ведем работу с латышами по этому досье. Посольство наше в Риге сотрудничает и контактирует с штабом (защиты русских школ в Латвии, — ред.)", — сказал Салтычев.
"Конечно, мы работаем с (мэром Риги) Нилом Ушаковым, стараемся его позицию учитывать, изучать. Но это все его личный выбор", — добавил он.
Минобрнауки Латвии предлагает провести реформу в школах нацменьшинств в 2021-2022 учебном году. Она предусматривает, что дошкольное обучение будет осуществляться билингвально.
В начальной школе с первого по шестой классы будет доступно три модели двуязычного обучения. На завершающем этапе основного образования с седьмого по девятый классы 80% предметов будут преподаваться на государственном языке страны. В средней школе с 10 по 12 классы обучение будет только на латышском языке.