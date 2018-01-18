МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Предложенная минобрнауки Латвии реформа в школах нацменьшинств нарушает обязательства страны и если она будет проведена, русский язык будет изгнан из системы образования, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
Комитет на заседании в четверг рассматривает вопрос образования в Латвии в связи с новым обострением проблемы школьного образования на русском языке.
"Если эта драконовская реформа, которая нарушает все обязательства Латвии, в соответствии с ее Конституцией, с подписанными ею договорами, в том числе договорами в рамках Европейского союза, будет введена, то в таком случае русский язык будет фактически развиваться и сохраняться в Латвии только на бытовом уровне, из системы образования он фактически будет изгнан, как он уже изгнан из многих сфер деятельности, прежде всего, государственной" — заявил Затулин.
Минобрнауки Латвии предлагает провести реформу в школах нацменьшинств в 2021–2022 учебном году. Она предусматривает, что дошкольное обучение будет осуществляться билингвально. В начальной школе с первого по шестой классы будет доступно три модели двуязычного обучения. На завершающем этапе основного образования с седьмого по девятый классы 80% предметов будут преподаваться на государственном языке страны. В средней школе с 10 по 12 классы обучение будет только на латышском языке.