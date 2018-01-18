МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Предложенная минобрнауки Латвии реформа в школах нацменьшинств нарушает обязательства страны и если она будет проведена, русский язык будет изгнан из системы образования, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Комитет на заседании в четверг рассматривает вопрос образования в Латвии в связи с новым обострением проблемы школьного образования на русском языке.

"Если эта драконовская реформа, которая нарушает все обязательства Латвии, в соответствии с ее Конституцией, с подписанными ею договорами, в том числе договорами в рамках Европейского союза, будет введена, то в таком случае русский язык будет фактически развиваться и сохраняться в Латвии только на бытовом уровне, из системы образования он фактически будет изгнан, как он уже изгнан из многих сфер деятельности, прежде всего, государственной" — заявил Затулин.

Правящая коалиция Латвии ранее поддержала представленную минобрнауки реформу, согласно которой школы нацменьшинств через три года перейдут на преподавание почти всех предметов на государственном языке. Согласно реформе, на русском учащиеся будут осваивать только сам язык, литературу и связанные с культурой и историей предметы.

Минобрнауки Латвии предлагает провести реформу в школах нацменьшинств в 2021–2022 учебном году. Она предусматривает, что дошкольное обучение будет осуществляться билингвально. В начальной школе с первого по шестой классы будет доступно три модели двуязычного обучения. На завершающем этапе основного образования с седьмого по девятый классы 80% предметов будут преподаваться на государственном языке страны. В средней школе с 10 по 12 классы обучение будет только на латышском языке.