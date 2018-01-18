Лидер ХАМАС поблагодарил Иран за поддержку в решении палестинского вопроса

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Лидер палестинского исламистского движения ХАМАС Исмаил Хания поблагодарил верховного лидера Ирана Али Хаменеи за поддержку, оказанную Ираном в палестино-израильском конфликте, сообщается в письме Хании, опубликованном на сайте верховного лидера.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что с разгромом террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) палестинский вопрос стал главным приоритетом для исламского мира. Власти Ирана также призывали исламские страны единодушно предпринять серьезный шаг против решения США по Иерусалиму.

"Стойкий народ Палестины приветствует Иран за его устойчивую и ценную позицию в палестино-израильском конфликте и за поддержку и помощь, оказанные выносливому народу Палестины", — заявил Хания.

"С началом активной народной интифады на Западном берегу и в Иерусалиме, с позволения Бога мы сорвем коварные планы ложного идола эпохи (Трампа) и лицемеров в дальних и ближних столицах, которые хотят покончить с палестинским вопросом", — добавил Хания в своем письме.

В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в этот город. Решение США было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины.

По всему мусульманскому миру, в том числе в самом Израиле, начались протесты, в которых пострадали уже сотни человек. Вслед за решением Трампа лидер палестинского исламистского движения ХАМАС Исмаил Хания призвал к новой, третьей арабской интифаде — восстанию против Израиля, и само движение ХАМАС заявило о начале третьей интифады.

Первая палестинская интифада (1987-1991) — борьба палестинцев против израильской оккупации территорий, завоеванных в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 2000 году началась вторая интифада, поводом к которой послужило посещение премьером Израиля Ариэлем Шароном и группой его сторонников Храмовой горы. Позднее вторая интифада пошла на спад, однако обстановка в зоне палестино-израильского конфликта все еще нестабильна.