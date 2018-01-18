Лидер ХАМАС поблагодарил Иран за поддержку в решении палестинского вопроса

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Лидер палестинского исламистского движения ХАМАС Исмаил Хания поблагодарил верховного лидера Ирана Али Хаменеи за поддержку, оказанную Ираном в палестино-израильском конфликте, сообщается в письме Хании, опубликованном на сайте верховного лидера.
"Стойкий народ Палестины приветствует Иран за его устойчивую и ценную позицию в палестино-израильском конфликте и за поддержку и помощь, оказанные выносливому народу Палестины", — заявил Хания.
"С началом активной народной интифады на Западном берегу и в Иерусалиме, с позволения Бога мы сорвем коварные планы ложного идола эпохи (Трампа) и лицемеров в дальних и ближних столицах, которые хотят покончить с палестинским вопросом", — добавил Хания в своем письме.
В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в этот город. Решение США было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины.
Первая палестинская интифада (1987-1991) — борьба палестинцев против израильской оккупации территорий, завоеванных в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 2000 году началась вторая интифада, поводом к которой послужило посещение премьером Израиля Ариэлем Шароном и группой его сторонников Храмовой горы. Позднее вторая интифада пошла на спад, однако обстановка в зоне палестино-израильского конфликта все еще нестабильна.