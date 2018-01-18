Столтенберг рассказал, что необходимо Македонии для вступления в НАТО

БРЮССЕЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Македонии недостаточно решить проблему с названием страны для того, чтобы вступить в НАТО, необходимо продолжить реформы, улучшить отношения с другими странами региона и увеличить инвестиции в оборону, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая в парламенте Македонии.

"Членство – это больше, чем разрешение вопроса с названием. Союзников объединяют не только общие интересы, но и общие ценности. Страны, стремящиеся ко вступлению в союз, должны показать, что они разделяют эти ценности. Это означает придерживаться пути реформ", — сказал Столтенберг, чье выступление транслировалось на сайте НАТО.

Генсек приветствовал прогресс, достигнутый македонскими властями, в частности, одобрение программы реформ "3-6-9", принятие закона о языке, а также в сферах прозрачности, подотчетности, надзоре над спецслужбами и реформы системы правосудия.

"Мы надеемся увидеть подобный прогресс в реформе избирательной системы, реформе СМИ и в увеличении прозрачности правительственных финансов", — отметил генсек Североатлантического альянса.

Он также поздравил Македонию с ратификацией договора о дружбе с Болгарией и призвал "продолжить работу над улучшением отношений с другими (странами) региона".

"Для НАТО важно наблюдать ваши инвестиции в оборону. Мы военный союз, основная цель которого – коллективная оборона с официальным обязательством прийти на помощь друг другу", — сказал Столтенберг.

Генсек НАТО добавил, что все союзники по альянсу взяли на себя обязательство увеличить оборонные расходы до 2% от ВВП. "Альянс хотел бы, чтобы эта страна двигалась в том же направлении. Поэтому я приветствую обязательство вашего правительства к директиве о двух процентах", — заявил он, отметив, что ожидает также результатов реформирования оборонных институтов страны.

"Дверь НАТО открыта для новых членов, но для того, чтобы перейти эту черту, требуется проделать серьезную работу", — отметил Столтенберг.

Македония с 1999 года участвует в Плане действий по подготовке к членству в НАТО (ПДЧ). На саммите альянса в Бухаресте в 2008 году стране было предложено вступить в организацию при условии, что она совместно с Грецией найдет взаимоприемлемое решение по вопросу о ее названии.