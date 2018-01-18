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Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса: есть угроза эскалации конфликта

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Закон о реинтеграции Донбасса (69)
15:4418.01.2018
(обновлено: 16:58 18.01.2018)
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© РИА Новости / Сергей АверинПерейти в фотобанкСитуация в Донбассе. Архивное фотоСитуация в Донбассе. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Аверин
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КИЕВ, 18 янв — РИА Новости. Парламент Украины в четверг принял закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории "оккупированными".

Президент Украины Петр Порошенко и избранный глава партии Солидарность, Юрий Луценко на съезде в Киеве
© РИА Новости / Евгений Котенко
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МИД РФ ранее называл подобные утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис

Рассмотрение документа заняло 2,5 дня, депутаты рассмотрели около 700 правок. В окончательном тексте закона исключен пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу. При этом в закон не были включены правки о необходимости разрыва дипломатических отношений с Россией и денонсации Договора о дружбе с РФ.

Президент Украины Петр Порошенко назвал принятый закон сигналом для Крыма и Донбасса, что они "неотъемлемая часть" Украины. В то же время представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук заявил, что этот документ ставит крест на попытках мирного урегулирования конфликта. В самопровозглашенных республиках также заявили, что закон по Донбассу нарушает минские соглашения и развяжет руки военным.

Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что этот документ не поможет вернуть регион под контроль Киева и может спровоцировать эскалацию конфликта.

Норма о "стране-агрессоре" остается

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© Фото : сайт Президента Украины
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Рассмотрение документа проходило в спокойной обстановке. Несмотря на большое количество замечаний к документу, его поддержали депутаты из всех фракций парламента, за исключением "Оппозиционного блока", в итоге документ набрал 280 голосов.

Согласно закону, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными", а структуры управления непризнанных республик — "оккупационными администрациями". Границы и перечень "временно оккупированных" населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях будут определяться президентом Украины по представлению министерства обороны и на основе предложений Генштаба ВСУ.

Заседание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Украинский политик рассказал о целях закона о реинтеграции Донбасса
Закон дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны. По словам ряда депутатов, эта норма частично противоречит положениям Конституции, в которой не предусмотрены такие полномочия президента. ВСУ и сейчас принимают участие в военной операции в Донбассе, однако на Украине хотят урегулировать их применение законодательно, так как Киев называет военную операцию "антитеррористической".

Одним из спорных моментов документа был пункт об определении точной даты начала "оккупации Донбасса". В конечном счете, в законе не указали эту дату, в документе есть только отсылочная норма к "закону о Крыме", где прописано, что началом "оккупации" является 20 февраля 2014 года.

Люди, будьте людьми
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Люди, будьте людьми

Правку о разрыве дипотношений с РФ изъяли

Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. 16 января 2018
© РИА Новости / Стрингер
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В ходе рассмотрения поправок ряд депутатов попытались включить в окончательный текст закона нормы, обязывающие кабмин Украины разорвать дипотношения с Россией, а также разработать и представить на рассмотрение Рады законопроект о денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. Эти инициативы не нашли необходимой поддержки в зале.

В тексте закона упоминается Крым. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, несмотря на то, что он стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ.

Участник марша националистов, приуроченного к 109-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове
© РИА Новости / Стрингер
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В законе указано, что порядок перемещения лиц и товаров устанавливает кабмин. Согласно документу, Киев не признает никакие документы, выданные на неподконтрольных ему территориях Донецкой и Луганской областей и в Крыму, за исключением свидетельств о рождении и смерти. В законе также отмечается, что Украина не несет ответственности за "незаконные действия и решения России" на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.

В первоначальном виде законопроект позволял привлекать к уголовной ответственности всех, кто работал в ДНР и ЛНР, в частности, учителей, врачей и даже библиотекарей. В окончательной версии, эта статья будет изложена в такой редакции: "Лица, которые участвуют в вооруженной агрессии РФ или привлечены к участию в оккупационной администрации РФ, несут уголовную ответственность за деяния, которые нарушают нормы международного гуманитарного права". То есть все гражданские лица, которые не совершают военных преступлений и не состоят в органах власти ДНР и ЛНР, не могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Победная бравада

Украинский военный стреляет из пулемета на огневой позиции в Авдеевке
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
"Шаг к войне". Политолог о принятии Радой закона о реинтеграции Донбасса
Власти Украины назвали принятие закона большим успехом Украины.

"Мы будем продолжать прокладывать путь для реинтеграции оккупированных украинских земель политико-дипломатическим путем. Это ключевой сигнал соответствующего закона, который сегодня приняла Верховная рада по моей инициативе. Это сигнал и для Донбасса, и для Крыма: вы неотъемлемая часть Украины", — заявил Порошенко после голосования в Раде.

По мнению депутата от пропрезидентского "Блока Петра Порошенко" Мустафы Найема, с практической точки зрения документ будет иметь минимальное влияние на реальную жизнь гражданского населения, однако несколько изменит формат ведения военных действий.

"Между тем, исторически документ может стать важным аргументом в международных судах для возмещения ущерба, нанесенного Российской Федерацией за три года оккупации украинских территорий", — считает он.

Спикер Верховной рады Андрей Парубий рассчитывает, что несмотря на большое количество правок Порошенко не применит право вето к закону, и он вступит в силу в ближайшее время.

Зрада или перемога?
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Зрада или перемога?

Закон не приведет к миру и развяжет руки военным

Полицейские у здания Верховной рады Украины
© AFP 2018 / Sergei Supinsky
Закон о реинтеграции Донбасса принят. Бег по кругу продолжается
Лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Виктор Медведчук считает, что принятый закон ставит крест на попытках мирного урегулирования конфликта. По его словам, изначально говорилось, что этот закон вернет Донбасс в правовое поле Украины.

"Но парламент, давно ставший заложником остающихся безнаказанными радикалов и политиканов из "партии войны", своими руками ставит крест на попытках мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Вместо этого — широчайший, фантастический, бредовый и абсолютно нереализуемый набор мечтаний о насильственном возвращении территорий. Именно территорий, не людей. И заклинание об "агрессоре", которое депутаты употребляют к месту и не к месту, которое не несет никакой содержательной нагрузки, а служит только для того, чтобы "продавливать" дискриминационный по отношению к гражданам Украины закон", — приводит слова Медведчука пресс-служба его движения.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© Фото : официальный сайт президента Украины
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Политик также считает, что изъятие из текста закона о Донбассе упоминания минских соглашений показало всему миру, что Киев не намерен выполнять обязательства в рамках этих соглашений. "Конфликт в Донбассе по-прежнему будет оставаться кровоточащей раной на теле Украины, еще больше разделяя страну и делая невозможным возвращение Донбасса на Украину и Украины в Донбасс", — отметил Медведчук.

Принятый Радой закон о реинтеграции Донбасса резко раскритиковали и в самопровозглашенных республиках Донбасса.

"Порошенко заявил, что он (закон — ред.) позволит быстрее нас вернуть в Украину. В его понимании этот закон позволит развязать руки украинской военщине, ввести военное положение. К большому сожалению, это полностью нарушает минские договоренности. Украина показывает, что не хочет мирного разрешения конфликта, то есть она собирается воевать и для этого делает политическую платформу", — сказал глава ДНР Александр Захарченко.

Президент Украины Петр Порошенко на церемонии переименования Высокомобильных десантных войск в Десантно-штурмовые войска и установление Дня десантно-штурмовых войск ВСУ. 21 ноября 2017
© Фото : официальный сайт президента Украины
"Не з'їм, так понадкушую": Киев о России судит по себе
Полпред ДНР в контактной группе Денис Пушилин назвал этот документ "антиреинтеграционным", а принятие его — очередной демонстрацией "планомерной деструктивной политики Киева в отношении не только Донбасса, но и против граждан самой Украины".

"Определение в законе Российской Федерации как страны-агрессора переводит противостояние совсем в иную плоскость и может повлечь далеко идущие последствия. У Украины в прошлом году с Россией увеличился товарооборот, и любой здравомыслящий человек не может сочетать этот факт с объявлением РФ "оккупантом Донбасса", — отметил Пушилин. Он добавил, что для жителей Донбасса, "живущих под обстрелами со стороны Украины уже почти четыре года, есть абсолютная уверенность, что агрессор — именно Украина".

Схожее мнение выразил представитель самопровозглашенной ЛНР на переговорах в Минске, и.о. министра иностранных дел Владислав Дейнего.

"Этот закон в корне ломает логику минского процесса, он пытается перечеркнуть этот процесс. Будем надеяться, что разум возобладает, и работа в Минске продолжится, невзирая на те провокационное законы, которые принимает Украина", — сказал Дейнего телеканалу RT. Как полагает Дейнего, "этим законом Украина подчеркивает все, что совершалось ранее, было противозаконным и преступным по отношению к жителям Донбасса, а сейчас они пытаются все это прикрыть признанием оккупации".

Документ не повлияет на отношения с Россией

Американские военные производят выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin
© Фото : SPC Javon Spence
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Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что закон не будет способствовать восстановлению контроля Киева над регионом и не повлияет на отношения с РФ.

"Этот закон ни на шаг не приближает реинтеграцию Донбасса и установление суверенитета Украины над этими территориями… Несмотря на то, что над документом хорошо поработали и он похож на закон, а не на политическую декларацию, это ничего не меняет. Он продиктован острой политической целесообразностью", — сказал руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев. По его словам, принятый законопроект никак не повлияет и на отношения между Украиной и РФ, поскольку отношения двух стран "и так находятся в точке нуля".

По мнению политолога Михаила Погребинского, принятие закона о Донбассе является шагом к эскалации конфликта.

В центре Киева, Украина. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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"Естественно было бы сделать заявление о том, что этим законом (о реинтеграции Донбасса — ред.) Украина вышла из минского процесса и продолжать его дальше абсолютно бессмысленно. Я считаю, что это очень серьезный шаг на пути к эскалации противостояния между непризнанными республиками и Киевом",- сказал Погребинский в комментарии РИА Новости в четверг.

Он объяснил, что такой вывод можно сделать из того, что в законе о реинтеграции Донбасса не признана субъектность самопровозглашенных республик, что "делает бессмысленным продолжение переговоров в минском формате".

"Я думаю, что нужно закрывать минский формат и должен быть начат поиск нового формата. Чем он закончится, я не знаю, но я думаю, что без прямых переговоров с непризнанными республиками никакого прогресса на пути мирного урегулирования конфликта не будет и на какое-то время будет заморожен конфликт", — отметил Погребинский.

Выполнение минских соглашений
Выполнение Минских соглашений
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2 пользователя оставили 2 комментария
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v s
Всё названо своими именами. Как это будет работать покажет будущее.
16:23
18.01.2018
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