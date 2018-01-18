Чешские власти закупили для школ карты с российским Крымом

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. В одной из школ Праги отец будущего ученика обнаружил в классе карту Европы с российским Крымом. Об этом он сообщил в Twitter.
Dnes jsem zašel do školy na Praze 1, kam bude chodit můj syn. A co tam mají za mapu Evropy ve třídě? Učitelka o tom ví, omlouvá se, ale prý jim tyto mapy poslalo ministerstvo. @Fbeyeee @U_kropka @nikorepi @YPerebyinis pic.twitter.com/CgO2Nxpnps— ppk (@prtprnkllr) 17 января 2018 г.
"Сегодня днем я зашел в школу, в которую будет ходить мой сын. А что там за карта Европы в классе? Педагог ее видела и принесла извинения, но сказала, что карту прислало министерство", — написал пользователь ppk в своем микроблоге.
По словам посла Украины в Чехии Евгения Перебийниса, диппредставительство еще в ноябре знало о "проблеме" и обратило на нее внимание чешских властей. Он подчеркнул, что производитель уже снял товар с продажи, но еще не все карты изъяты из учебных заведений.
Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.
Украина по-прежнему считает полуостров своей "временно оккупированной" территорией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".