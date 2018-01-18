Чешские власти закупили для школ карты с российским Крымом

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. В одной из школ Праги отец будущего ученика обнаружил в классе карту Европы с российским Крымом. Об этом он сообщил в Twitter.

Dnes jsem zašel do školy na Praze 1, kam bude chodit můj syn. A co tam mají za mapu Evropy ve třídě? Učitelka o tom ví, omlouvá se, ale prý jim tyto mapy poslalo ministerstvo. @Fbeyeee @U_kropka @nikorepi @YPerebyinis pic.twitter.com/CgO2Nxpnps — ppk (@prtprnkllr) 17 января 2018 г.

"Сегодня днем я зашел в школу, в которую будет ходить мой сын. А что там за карта Европы в классе? Педагог ее видела и принесла извинения, но сказала, что карту прислало министерство", — написал пользователь ppk в своем микроблоге.

По словам посла Украины в Чехии Евгения Перебийниса, диппредставительство еще в ноябре знало о "проблеме" и обратило на нее внимание чешских властей. Он подчеркнул, что производитель уже снял товар с продажи, но еще не все карты изъяты из учебных заведений.

Ранее стало известно, что во Франции в продажу поступили глобусы, на которых Крым обозначен как часть России. Выяснилось, что их изготовили по заказу крупной издательской группы Eyrolles.

Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.

Украина по-прежнему считает полуостров своей "временно оккупированной" территорией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".