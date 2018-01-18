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Закон о реинтеграции затруднит урегулирование в Донбассе, считает эксперт

Сюжет:
Закон о реинтеграции Донбасса (63)
15:0218.01.2018
(обновлено: 15:03 18.01.2018)
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© AFP 2018 / Vasily MaximovВид на улицу Крещатик в Киеве, Украина. Архивное фотоВид на улицу Крещатик в Киеве, Украина. Архивное фото
© AFP 2018 / Vasily Maximov

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Принятие Киевом закона о реинтеграции Донбасса сильно затруднит урегулирование и деэскалацию конфликта на востоке Украины, считает заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин.

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Парламент Украины в четверг принял в целом президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором", но документ еще должен подписать президент Украины.

Эксперт прокомментировал РИА Новости принятие закона, назвав это необдуманным шагом Киева.

"Во-первых, этот закон, безусловно, затруднит еще в большей степени реализацию минских соглашений, которые и так схоронили и дышат на ладан", — заявил Жарихин.

По его словам, принятие этого закона ставит Киев в достаточно сложное положение, поскольку теперь любые действия со стороны Украины против самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик, по его мнению, "могут рассматриваться как действия против РФ, потому что они сами назвали Россию "агрессором", "оккупировавшим" Луганск и Донецк". "Значит выстрел в сторону Луганска и Донецка, с их точки зрения, формально является выстрелом в сторону Российской Федерации, так что они недопоняли последствия таких в чем-то необдуманных и политизированных действий", — считает эксперт.

Жарихин также поделился своим взглядом относительно военной стороны вопроса. По его словам, с чисто военной точки зрения, ничего не изменится на востоке Украины, поскольку ввод каких-то новых воинских формирований Украины в регион не предусматривается: "Была группировка ВС Украины, противостояла донецким ополченцам, так она и противостоит".

"Все это чисто политические действия с неясными и двусмысленными последствиями", — подытожил он.

Документ еще должен подписать президент Украины. Он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.

Люди на улице Донецка. Архивное фото
© AFP 2018 / Aleksey Filippov
Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса
Согласно закону, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". Россия в законопроекте фигурирует как "страна-агрессор". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

В документе, по итогам рассмотрения в первом чтении, исключен пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.

Закон дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны. ВС Украины и сейчас принимают участие в военной операции в Донбассе, однако власти хотят урегулировать их применение законодательно, так как Киев называет военную операцию "антитеррористической".

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко в свою очередь заявлял, что закон о реинтеграции Донбасса является попыткой Киева "развязать очередной виток войны" в регионе. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник считает, что этот документ противоречащим минским соглашениям.

Выполнение минских соглашений
Выполнение Минских соглашений

 

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