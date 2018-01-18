Военные эксперты предостерегли страны Прибалтики от сближения с НАТО

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Страны Прибалтики, которые идут на сближение с НАТО и размещают у себя военную инфраструктуру альянса, должны осознавать, что могут стать мишенями в случае какого-либо конфликта, считают военные эксперты.

На саммите НАТО в Варшаве в 2016 году альянс решил разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации. Боевая батальонная группа НАТО в составе около 1,2 тысячи военнослужащих из Великобритании и Франции была дислоцирована в Тапа с апреля прошлого года. Возглавляет международный батальон Великобритания.

Кроме этого, ранее сообщалось, что США намерены потратить более 200 миллионов долларов на восстановление и модернизацию военных объектов и сооружений на американских авиабазах, расположенных преимущественно в Восточной Европе. По данным газеты Air Force Times, это финансирование является частью "Европейской инициативы сдерживания".

"Наши ближайшие соседи – страны Балтии, их руководство должно, на мой взгляд, совершенно ясно осознавать свою ответственность за эту подготовку (к войне). Осознавать, что они делают мишенями себя, свои народы, инфраструктуру своих стран", — сказал в ходе видеомоста, организованного МИА "Россия сегодня", военный эксперт, капитан первого ранга Александр Хроленко.

По его словам, для преодоления напряженности, в частности, должна подключаться общественность стран Балтии. "Народ должен как-то влиять на своих политиков, которые ведут страны в тупик", — сказал Александр Хроленко.

Схожую точку зрения высказал член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

"Политики стран, которые открывают свою территорию для размещения военных объектов НАТО, я имею в виду и Грузию, и другие страны, ту же Прибалтику, должны четко понимать, как и народ этих стран, что они готовят территорию своей страны, свои народы не просто к войне, а к войне ракетно-ядерной. И их театр, их страны станут театром, плацдармом именно ракетно-ядерной войны", — сказал Сивков.

Сивков также отметил, что объекты сил НАТО, размещенные на территории прибалтийских стран, станут первоочередными объектами поражения в случае военного конфликта.