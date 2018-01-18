Сербия и Косово договорились продолжить диалог по нормализации отношений

БРЮССЕЛЬ, 18 янв — РИА Новости, Александр Шишло. Президент Сербии Александр Вучич и президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи договорились продолжать диалог по нормализации отношений, несмотря на убийство сербского политика Оливера Ивановича, сообщила в четверг Майя Косьянчич, представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

Бывший заместитель министра по делам Косово и Метохии в правительстве Сербии и один из лидеров косовских сербов Оливер Иванович был убит во вторник утром в городе Косовска-Митровица. Иванович в последнее время возглавлял политическое движение "Свобода, демократия и правосудие".

"Вчера состоялся телефонный разговор межу президентами Вучичем и Тачи. Они согласились продолжить диалог по дальнейшей нормализации отношений", — сказала журналистам Косьянчич.