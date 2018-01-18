Президент Молдавии дал интервью Зейналовой в Кишиневе

КИШИНЕВ, 18 янв — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон дал в четверг интервью журналистке российского телеканала НТВ Ираде Зейналовой, которая приехала в Кишинев по его официальному приглашению.

Погранполиция Молдавии сообщила, что во вторник вечером не пропустила в страну российскую журналистку Зейналову из-за, как утверждает ведомство, того, что она не смогла подтвердить цель визита в республику. Журналистка заявила на пограничном контроле, что у нее запланировано интервью с президентом республики, однако не смогла подтвердить это документально, отметили в погранполиции. Додон, комментируя эту ситуацию РИА Новости, заявил, что официально пригласит Зейналову. В ночь на четверг журналистка прилетела в Кишинев по личному приглашению президента Молдавии.

"Дал интервью для Ирады Зейналовой, журналисту, ведущему программы "Итоги недели с Ирадой Зейналовой" на НТВ, которая приехала в Молдавию по моему приглашению. Интересный получился разговор. Интервью можно будет посмотреть в воскресенье, 21 января, на НТВ, в 19.00 по московскому времени", — написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.

Ранее власти Молдавии неоднократно запрещали въезд в страну российским журналистам. В частности, Кишинев отказал во въезде большой группе российских журналистов, в том числе корреспонденту РИА Новости Тимуру Хурсандову, представителям телеканалов НТВ, РЕН ТВ, Life и других СМИ.