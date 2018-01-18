КИЕВ, 18 янв — РИА Новости. Военнослужащий государственной охраны Украины Виктор Ризниченко, который обеспечивал безопасность экс-президента страны Виктора Януковича, заявил в киевском суде, что ему неизвестно ни об одном факте покушения на Януковича во время выезда с Украины в 2014 году, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее в четверг Оболонский районный суд Киева продолжил рассмотрение уголовного дела по обвинению Януковича в государственной измене.

"Конкретных фактов не было", — сказал военнослужащий, отвечая на вопрос прокурора известно ли ему о конкретном покушении на жизнь Януковича в течение февраля-марта 2014 года.

Охранник сообщил, что во время выезда президента из Киева он вместе с другими охранниками ехал скрытой колонной по запасному маршруту. При этом он заявил, что по дороге им встречались блокпосты, на которых дежурили гражданские лица, у некоторых из них было оружие. На блокпостах осуществлялся досмотр всех проезжающих автомобилей.

При этом охранник сообщил, что Янукович вылетел с Украины на вертолетах. "Во время движения около Бердянска (Запорожская область) мы подъехали к сельскохозяйственному полю… Осветили его фарами и сразу же на поле сели три вертолета Ми-8", — приводит слова Ризниченко агентство "Украинские новости".

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.