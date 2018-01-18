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Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса

Сюжет:
Ситуация на Украине. Январь 2018 (189)
14:3618.01.2018
(обновлено: 15:10 18.01.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фотоДепутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Верховная рада Украины принял президентский законопроект о реинтеграции Донбасса. Россия в нем фигурирует как "страна-агрессор".

Митинг в честь годовщины провозглашения ДНР в Донецке
© РИА Новости / Ирина Геращенко
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Донбасс, вернись! Как Рада провоцирует столкновения на юго-востоке Украины
Такое решение поддержали 280 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен подписать президент Петр Порошенко.

Согласно законопроекту, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными".

Документ дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время для обеспечения суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии без объявления войны.

ВСУ и сейчас принимают участие в военной операции в Донбассе, однако власти хотят урегулировать их деятельность законодательно, так как Киев называет военную операцию "антитеррористической".

Минские соглашения

Полицейские у здания Верховной рады Украины
© AFP 2018 / Sergei Supinsky
Закон о реинтеграции Донбасса принят. Бег по кругу продолжается
Еще при первом чтении из законопроекта исключили пункт о приоритетном значении реализации Минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.

Как заявил депутат от фракции "Блок Петра Порошенко", секретарь комитета по национальной безопасности Иван Винник, упоминания о минских договоренностях убрали, так как они не являются официальным международным документом.

"Мы не можем дипломатически-политические пакты, которые могут меняться со временем в зависимости от позиций сторон, имплементировать в украинское законодательство", — добавил он.

Сигнал для Крыма

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Парубий считает, что Порошенко не наложит вето на закон о реинтеграции
По словам Порошенко, этот закон станет сигналом, что Крым и Донбасс — "неотъемлемые части" Украины.

"Мы будем продолжать прокладывать путь для реинтеграции оккупированных украинских земель политико-дипломатическим путем", — написал президент в Facebook.

Крым вновь стал российским после референдума в марте 2014 года, на котором более 95% жителей региона высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.

Москва неоднократно заявляла, что крымчане демократическим путем, в соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Реакция самопровозглашенных республик

Как заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко, принятый закон нарушает Минские соглашения.

"Порошенко заявил, что он (закон — прим. ред.) позволит быстрее нас вернуть в Украину. В его понимании этот закон позволит развязать руки украинской военщине, ввести военное положение", — сказал он.

Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Железняк: законом о Донбассе Киев создал предпосылки для войны с ДНР и ЛНР
По его словам, Киев не хочет мирного разрешения конфликта, то есть "собирается воевать и для этого делает политическую платформу".

Как отметил полпред ДНР в контактной группе Денис Пушилин, закон о реинтеграции Донбасса еще больше отталкивает регион от Украины.

"Он… антиреинтеграционный", — добавил полпред ДНР.

По его словам, принятие этого закона — очередная демонстрация "планомерной деструктивной политики Киева" в отношении Украины.

Пушилин также прокомментировал определение России как страны-агрессора. По его мнению, это переводит противостояние совсем в иную плоскость и может повлечь далеко идущие последствия.

Он добавил, что для жителей Донбасса, "живущим под обстрелами со стороны Украины уже почти четыре года, есть абсолютная уверенность, что агрессор — именно Украина".

Лидер движения Украинский выбор Виктор Медведчук. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Медведчук: Киев не намерен выполнять обязательства по Минским соглашениям
В свою очередь, представитель самопровозглашенной ЛНР на переговорах в Минске, и.о. министра иностранных дел Владислав Дейнего надеется, что работа контактной группы продолжится, несмотря на принятый Радой закон.

"Этот закон в корне ломает логику минского процесса, он пытается перечеркнуть этот процесс", — сказал Дейнего телеканалу RT.

Он отметил, что документ "ставит под сомнение все, что происходило до его принятия".

"Это попытка подвести под какую-то нормативную базу то, что сейчас происходит на Донбассе. И это как раз говорит о том, что основания отсутствуют. И они пытаются подстраховаться, прикрыться, оправдать каким-то образом свои действия", — добавил он.

Как полагает Дейнего, "Украина подчеркивает все, что совершалось ранее, было противозаконным и преступным по отношению к жителям Донбасса, а сейчас они пытаются все это прикрыть признанием оккупации".

"Шаг к эскалации"

Здание Верховной Рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Мнение: законопроект о Донбассе для Порошенко – "заноза"
Как считает политолог Михаил Погребинский, принятие закона — это шаг к эскалации конфликта Киева с ДНР и ЛНР.

"Естественно было бы сделать заявление о том, что этим законом Украина вышла из минского процесса и продолжать его дальше абсолютно бессмысленно", — сказал Погребинский.

Он объяснил, что такой вывод можно сделать из того, что в законе о реинтеграции Донбасса не признана субъектность самопровозглашенных республик, что "делает бессмысленным продолжение переговоров в минском формате".

"Я думаю, что нужно закрывать минский формат и должен быть начат поиск нового формата. Чем он закончится, я не знаю, но я думаю, что без прямых переговоров с непризнанными республиками никакого прогресса на пути мирного урегулирования конфликта не будет и на какое-то время будет заморожен конфликт", — отметил Погребинский.

Люди на улице Донецка. Архивное фото
© AFP 2018 / Aleksey Filippov
В МИД назвали "манипуляцией" законопроект о реинтеграции Донбасса
Политолог также отметил, что принятием закона о реинтеграции Донбасса "фиксируется новая юридическая реальность".

В свою очередь, руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев отметил, что закон не будет способствовать восстановлению контроля Киева над Донбассом.

"Несмотря на то, что над документом хорошо поработали и он похож на закон, а не на политическую декларацию, это ничего не меняет. Он продиктован острой политической целесообразностью", — сказал эксперт.

По его словам, принятый законопроект не повлияет на отношения с Россией, поскольку они "и так находятся в точке нуля".

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