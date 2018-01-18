Зейналова вновь прилетела в Кишинев по приглашению Додона

Ирада Зейналова во время Недетского разговора с Владимиром Путиным. Архивное фото

Ирада Зейналова во время Недетского разговора с Владимиром Путиным. Архивное фото

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Журналистка НТВ Ирада Зейналова вновь прилетела в Кишинев, чтобы взять интервью у президента Молдавии Игоря Додона, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала.

Погранполиция Молдавии сообщила, что во вторник вечером не пропустила в страну российскую журналистку Зейналову из-за, как утверждает ведомство, того, что она не смогла подтвердить цель визита в республику. Журналистка заявила на пограничном контроле, что у нее запланировано интервью с президентом республики, однако не смогла подтвердить это документально, отметили в погранполиции.

"Ирада Зейналова вновь прилетела в Кишинев по приглашению президента Молдавии, чтобы взять у него интервью", — сказал собеседник агентства.

Додон, комментируя ранее РИА Новости сообщения о непропуске Зейналовой, заметил, что подобные шаги не помогут возобновлению полноценного диалога и сотрудничества Молдавии с Российской Федерацией, и заявил, что официально пригласит Зейналову в республику, чтобы дать интервью.

Ранее власти Молдавии неоднократно запрещали въезд в страну российским журналистам. В частности, Кишинев отказал во въезде большой группе российских журналистов, в том числе корреспонденту РИА Новости Тимуру Хурсандову, представителям телеканалов НТВ, РЕН ТВ, Life и других СМИ.