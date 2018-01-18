Пакистан не станет просить помощи у США, заявили в Исламабаде

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 янв — РИА Новости. Пакистан никогда не поступится своими национальными интересами и готов обойтись без помощи со стороны Соединенных Штатов, заявил министр иностранных дел Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф.

По словам министра, который в четверг выступил перед комитетом по международным делам Сената (верхней палаты пакистанского парламента), Пакистан дал ясно понять военному и политическому руководству США, что не нуждается в какой-либо помощи.

"США не должны винить Пакистан за собственные провалы. Пакистан никогда не поступится своими национальными интересами и способен прожить без чьей-либо помощи. Пакистан стремится к балансу в отношениях с Соединенными Штатами", — сказал Асиф, слова которого приводит местное издание Nation. При этом он добавил, что обвинения в адрес его страны в поддержке террористов являются ничем иным, как попыткой Вашингтона "переложить ответственность за свои неудачи в Афганистане".

На минувшей неделе министр обороны Пакистана Хуррам Дастгир Хан заявил, что его страна приостановила сотрудничество с США по линии военных и разведывательных служб. Такое решение было принято спустя несколько дней после того, как Соединенные Штаты объявили о прекращении материальной помощи Пакистану в области безопасности. Причиной этому послужили недостаточные, с точки зрения Вашингтона, меры Исламабада по борьбе с терроризмом.

При этом в посольстве США в Исламабаде заявили РИА Новости, что не получали от пакистанской стороны "какого-либо официального или неофициального уведомления" о приостановке военного сотрудничества с США.