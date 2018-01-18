Пакистан не станет просить помощи у США, заявили в Исламабаде

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 янв — РИА Новости. Пакистан никогда не поступится своими национальными интересами и готов обойтись без помощи со стороны Соединенных Штатов, заявил министр иностранных дел Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф.
"США не должны винить Пакистан за собственные провалы. Пакистан никогда не поступится своими национальными интересами и способен прожить без чьей-либо помощи. Пакистан стремится к балансу в отношениях с Соединенными Штатами", — сказал Асиф, слова которого приводит местное издание Nation. При этом он добавил, что обвинения в адрес его страны в поддержке террористов являются ничем иным, как попыткой Вашингтона "переложить ответственность за свои неудачи в Афганистане".
На минувшей неделе министр обороны Пакистана Хуррам Дастгир Хан заявил, что его страна приостановила сотрудничество с США по линии военных и разведывательных служб. Такое решение было принято спустя несколько дней после того, как Соединенные Штаты объявили о прекращении материальной помощи Пакистану в области безопасности. Причиной этому послужили недостаточные, с точки зрения Вашингтона, меры Исламабада по борьбе с терроризмом.
При этом в посольстве США в Исламабаде заявили РИА Новости, что не получали от пакистанской стороны "какого-либо официального или неофициального уведомления" о приостановке военного сотрудничества с США.