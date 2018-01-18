Мадрид примет меры, чтобы Пучдемон не смог стать главой Каталонии

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Правительство Испании примет все необходимые меры для того, чтобы бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон не смог снова вступить в должность главы региона, заявила вице-премьер Сорайя Саэнс де Сантамария в эфире радиостанции COPE.

"Мы примем необходимые решения, чтобы вступление Пучдемона в должность не состоялось", — заявила Саэнс де Сантамария.

Вице-премьер добавила, что "он не может быть главой Женералитета, и это знают люди, и знает движение за независимость".

Саэнс де Сантамария ожидает от нового спикера парламента Каталонии Роже Торрена шагов, которые будут соответствовать конституции.

Ранее премьер Испании Мариано Рахой заявил, что Каталония останется под прямым управлением Мадрида, согласно 155-й статье конституции, пока в автономном сообществе не будет законным образом назначен новый глава правительства. Официальный представитель правительства Испании Иньиго Мендес де Виго сообщил, что власти Испании обратятся в суд, если Пучдемон, находящийся в Брюсселе, будет проходить процедуру утверждения на пост председателя женералитета новым составом парламента по видеосвязи. Юристы правительства Испании, изучив регламент парламента Каталонии, пришли к выводу, что Пучдемон не может проходить процедуру утверждения в должности главы правительства Каталонии по видеосвязи, находясь при этом на территории Бельгии, кандидат на пост председателя женералитета должен лично присутствовать в парламенте для представления своей программы.

Председателем нового состава каталонского парламента стал Роже Торрен из партии "Левые республиканцы", выступающей за независимость региона.

Первого октября в Каталонии прошел так называемый референдум о независимости, который не признало испанское правительство и Конституционный суд страны. Основываясь на результатах этого референдума, каталонский парламент, где абсолютное большинство было у партий, поддерживающих отделение от Испании, 27 октября провозгласил независимость. После этого Мадрид, применив 155-ю статью конституции, ввел прямое правление в автономном сообществе, отстранил женералитет, распустил парламент и назначил новые выборы, которые состоялись 21 декабря.