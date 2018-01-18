Россиян в Таиланде ограбили "офицеры Интерпола"

БАНГКОК, 18 янв — РИА Новости. Грабители, которые в Таиланде заставили россиян перевести на свой счет крупную сумму в биткоинах, представлялись офицерами российского национального Центрального бюро Интерпола, сообщает в четверг интернет-версия газеты "Тхаи Рат" со ссылкой на местную полицию.
По словам пострадавших, 23-летнего россиянина и его 28-летней подруги, двое неизвестных ворвались в их квартиру в одном из кондоминиумов в районе Равай на Пхукете. Мужчины, говорившие по-русски, заявили паре из России, что являются офицерами российского национального Центрального бюро Интерпола, и что пострадавшие якобы объявлены Россией в международный розыск по обвинению в мошенничестве с биткоинами, сообщает газета.
Двое "полицейских" затем надели мешок на голову мужчине и завязали глаза женщине полотенцем, после чего в квартиру вошел третий человек, также говоривший по-русски без акцента, и потребовал пароли ноутбуков, принадлежащих паре, и пароли их криптовалютных счетов. В случае неподчинения он пригрозил ввести обоим россиянам наркотические средства и сдать их местной полиции, говорится в сообщении.
Пострадавшие россияне побоялись пойти с заявлением в полицию в тот же день и решились на это только в среду, когда их знакомый соотечественник, волонтер таиландской туристической полиции, убедил их в том, что они подверглись нападению преступников, не имеющих никакого отношения к правоохранительным органам.
После подачи россиянами заявления в полицию Пхукета выяснилось, что ноутбук Apple, принадлежавший российской паре, в настоящее время находится на территории соседней с Таиландом Малайзии, сообщает "Тхаи Рат". Следствие по делу продолжается, говорится в сообщении.