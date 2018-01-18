Захарченко: принятый Радой закон о Донбассе нарушает минские договоренности

ДОНЕЦК, 18 янв — РИА Новости. Принятый Верховной радой Украины закон о реинтеграции Донбасса нарушает минские соглашения и развяжет руки военным, заявил в четверг журналистам глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.

Парламент Украины в четверг в целом президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

"(Президент Украины Петр) Порошенко заявил, что он (закон — ред.) позволит быстрее нас вернуть в Украину. В его понимании этот закон позволит развязать руки украинской военщине, ввести военное положение. К большому сожалению, это полностью нарушает минские договоренности. Украина показывает, что не хочет мирного разрешения конфликта, то есть она собирается воевать и для этого делает политическую платформу", — сказал Захарченко.

Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса во втором, окончательном чтении. В документе неподконтрольные Киеву территории признаются "оккупированными", а Россия названа "страной-агрессором". Также документ позволяет узаконить применение армии на востоке без объявления войны. Из первоначального варианта депутаты исключили пункт о приоритете Минских соглашений для урегулирования конфликта.