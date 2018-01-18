В ЕС добились сокращения пропаганды ИГ* в соцсетях на 90%, считает эксперт

БРЮССЕЛЬ, 18 янв – РИА Новости, Александр Шишло. В Евросоюзе добились сокращения пропаганды террористической группировки "Исламское государство"* в социальных сетях на 90%, сообщила РИА Новости ведущий эксперт по терроризму Европейского центра стратегических исследований и безопасности Евгения Гвоздева.

"В настоящий момент объем пропаганды ИГ* в социальных сетях сократился примерно на 90%", — сказала она.

Эксперт утверждает, что "наблюдается значительное сокращение терактов, осуществляемых "волками-одиночками", параллельно с сокращением объемов пропаганды радикального ислама онлайн".

"Несмотря на то, что дискуссии идут как на уровне национального, так и европейского законодательств, основная блокировка аккаунтов, распространяющих джихадистский контент, ведется по инициативе руководства социальных сетей", — констатировала собеседница агентства.

*Террористическая организация, запрещенная в России