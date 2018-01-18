КИЕВ, 18 янв — РИА Новости. Парламент Украины принял президентский законопроект о реинтеграции Донбасса. За него проголосовали 280 депутатов при необходимом минимуме в 226.

Закон теперь должен подписать глава государства. Он вступит в силу на следующий день после опубликования в официальной прессе.

Документ дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время ради защиты суверенитета. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны.

В законе неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными", а Россию называют страной-агрессором.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что положения документа нарушают минские договоренности.

"Украина показывает, что не хочет мирного разрешения конфликта, то есть она собирается воевать и для этого создает политическую платформу", — сказал он.

Президент Петр Порошенко, в свою очередь, отметил, что принятие этого закона — "сигнал и для Донбасса, и для Крыма", что они являются "неотъемлемой частью" Украины.

Ход рассмотрения

Рада рассматривала закон во втором чтении в течение трех дней: парламентарии провели голосования по 673 поправкам. Среди них было предложение разорвать дипломатические отношения с Россией, однако депутаты его отклонили.

Парламент также не поддержал инициативу о признании ДНР и ЛНР "террористическими организациями".

В первом чтении документ одобрили в октябре прошлого года. Его приняли с изменениями, исключившими пункт о приоритетном значении Минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.

Депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Иван Винник пояснил, что в украинском законодательстве не должны быть закреплены "дипломатически-политические пакты, которые могут меняться со временем в зависимости от позиций сторон".