Родные удерживаемых в заточении детей в Калифорнии считали семью счастливой

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Бабушка и дедушка 13 детей, которых родители удерживали в заточении в Калифорнии, считали семью счастливой и шокированы новостью о их задержании, передает телеканал ABC News.

Ранее сообщалось, что полиция округа Риверсайд в Калифорнии задержала семейную пару, которая удерживала в заточении 13 своих детей возрастом от 2 до 29 лет, некоторые из которых были закованы в цепи.

Как сообщает телеканал, родители отца семейства 57-летнего Дэвида Аллена Турпина "удивлены и шокированы" этой новостью. Во время их последнего визита в Калифорнию около пяти лет назад дети "выглядели худыми", но семья казалась "счастливой".

Также бабушка и дедушка рассказали, что дети получали "строгое домашнее образование". Одним из заданий было заучивание длинных отрывков из Библии.