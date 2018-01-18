Моргулов назвал обвинения в адрес России о поддержке талибов* спекуляцией

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 янв — РИА Новости. Россия не имеет какого-либо влияния на "Талибан"*, а утверждения о том, что Москва якобы оказывают поддержку этому движению — абсолютная спекуляция, заявил в четверг заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.

"Я не думаю, что у нас есть влияние на "Талибан"*. Мы очень обеспокоены ситуацией в Афганистане на протяжении многих лет. Миллиарды долларов вливаются в эту страну, и военные усилия не демонстрируют признаков улучшения ситуации. Более того, ситуация становится все более и более тяжелой. Мы очень обеспокоены этим", — сказал Моргулов в рамках дискуссии на площадке международного политологического форума "Диалог Райсина".

По словам дипломата, сегодня ведется очень много разговоров о том, что Россия якобы имеет возможность оказывать помощь "Талибану"*. "Мы предлагаем создать условия и предоставить площадку, если это необходимо, для диалога между правительством в Кабуле и "Талибаном"*. Однако нет никаких доказательств того, что Россия якобы оказывает поддержку талибам*. Это абсолютная спекуляция", — подчеркнул Моргулов.

"Нам ни разу не предоставили никаких свидетельств, в том числе правительство Афганистана, о так называемой "поддержке". В то же время, мы наблюдаем ситуации, особенно на севере страны, когда вертолеты, не имеющие какой-либо маркировки или обозначения, доставляют туда боевиков ИГ* ("Исламское государство"*, группировка запрещена в РФ – ред.)", — добавил высокопоставленный российский дипломат.

При этом он опроверг информацию о том, что Москва якобы предоставляла "Талибану"* разведывательную информацию. "Нет, у нас есть некоторые контакты с "Талибаном"*, так же, как и у других. Каждый участник афганского "вопроса" имеет своим каналы с талибами*. Разумеется, мы также поддерживаем такие периодические контакты, которые охватывают два вопроса: безопасность российских граждан в Афганистане, а также то, как мы можем помочь тому, чтобы власти страны и оппозиционные силы сели за стол переговоров и обсудили мирное примирение", — указал Моргулов.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в августе прямо обвинил РФ в поставках оружия талибам*. Однако в октябре глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США видели некоторые свидетельства поддержки РФ движения "Талибан"*, однако не могут определить природу такой поддержки, поскольку уверены, что это не соответствует национальным интересам России. МИД России ранее назвал обвинения РФ в поставке оружия талибам* "абсурдными и бездоказательными". Cсоветник президента Афганистана по нацбезопасности Мохаммад Атмар также заявил, что у Кабула нет доказательств якобы имеющей место поддержки талибов* со стороны РФ.

*Террористическая организация, запрещенная в России