Гражданина Молдавии не пустили на Украину из-за георгиевской ленточки

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости. Украинские пограничники отказали во въезде гражданину Молдавии, у которого в машине обнаружили георгиевскую ленточку и российский флаг, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Во время пограничного контроля автомобиля BMW молдавской регистрации правоохранители нашли в салоне иномарки георгиевскую ленту, а в отделе для перчаток находился российский триколор и брелок с российской символикой. Гражданин Молдавии направлялся через пункт пропуска "Платоново", — говорится в сообщении.

Российская символика часто становится препятствием для въезда на Украину. С июня прошлого года георгиевские ленточки запрещены законом: их ношение или изображение грозит штрафом до двух с половиной тысяч гривен (порядка 90 долларов по нынешнему курсу), а за повторное нарушение можно даже получить административный арест.