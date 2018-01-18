Брижит Бардо назвала заявления актрис о домогательствах лицемерными

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Легендарная французская актриса и певица Брижит Бардо в интервью изданию Paris Match назвала заявления актрис о сексуальных домогательствах продюсеров лицемерными.

Так она отозвалась о многочисленных скандалах, в центре которых оказались известные политики и деятели киноиндустрии и шоу-бизнеса, прежде всего в США. Самый громкий из них разразился вокруг кинопродюсера Харви Вайнштейна, которого обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу.

"Касательно актрис, но не женщин в целом, в большинстве своем эти случаи лицемерны, смешны и безынтересны", — заявила Бардо. По ее словам, многие актрисы заигрывают с продюсерами, пока не получат роль, а затем заявляют о домогательствах.

Бардо отметила, что никогда не была жертвой сексуальных домогательств, а комплименты о своей привлекательности всегда находила "прелестными".

Ранее сто женщин, в числе которых — французская актриса Катрин Денёв, писательница Катрин Милле и немецкая актриса Ингрид Кавен, выступили с открытым письмом против волны "ненависти к мужчинам", которая возникла в связи с движением #MeToo.

Это движение получило широкое распространение в социальных сетях на фоне скандала с Вайнштейном. Его участники рассказывают о том, что подвергались сексуальным домогательствам и даже изнасилованиям.

Денёв и ее единомышленницы считают, что движение #MeToo спровоцировало в прессе и социальных сетях волну публичных доносов на отдельных людей, которые не имеют возможности оправдаться.