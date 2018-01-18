Саакашвили считает, что суд лишит его оснований находиться на Украине

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили опасается, что 22 января Киевский апелляционный административный суд может лишить его последних легальных оснований находиться на Украине.

Ранее Саакашвили уже обращался в Окружной административный суд Киева с иском к управлению миграционной службы Украины в Киевской области. Политик требовал обязать ведомство рассмотреть вопрос о предоставлении ему статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. Однако суд 3 января отказал Саакашвили, на данное решение подана апелляция, которая будет рассматриваться 22 января.

"Они ускоряют "суд по моей депортации" из Украины. У меня было 30 дней на обжалование этого решения. Не подождав эти 30 дней, сама миграционная служба, которая выиграла суд, подала на свое выигранное решение жалобу и обжалует то, что они выиграли. Это сделано для того, чтобы суд состоялся в понедельник, и во вторник у меня уже не было бы ни одного легального документа для нахождения в Украине", — заявил Саакашвили в эфире украинского телеканала Newsone накануне вечером.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства, с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию.

Ведомство отказало в рассмотрении данного заявления в связи с тем, что оно было подано не лично Саакашвили, а его представителями. Позже экс-президент Грузии повторно, на этот раз лично, подал заявление, однако ему также было отказано.

Ранее Саакашвили заявил, что миграционная служба Украины продлила до 1 марта 2018 года срок действия документа, который подтверждает легальность его пребывания в стране. По словам адвокатов политика, документ является гарантией того, что Саакашвили не может быть экстрадирован до рассмотрения в суде жалобы на отказ предоставления ему дополнительной защиты.