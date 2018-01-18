В Италии провели операцию против китайской мафии

РИМ, 18 янв — РИА Новости, Александр Логунов. Итальянская полиция совместно с коллегами из Франции и Испании провела операцию против китайской мафиозной организации, контролировавшей уличную торговлю в ряде европейских городов.

Аресты 33 человек произведены в крупнейших итальянских городах: Риме, Флоренции, Милане, Падуе и Пизе, а также двух соседних странах. Всего в операции "Китайский грузовик" участие приняли около 130 полицейских.

"Открытое еще в 2011 году расследование позволило раскрыть преступную группу, которая установила настоящую гегемонию в уличной торговле по всей Европе и в перевозке соответствующего товара из Китая, которая подпитывалась доходами от деятельности, характерной для китайской преступности", — говорится в сообщении итальянской полиции.