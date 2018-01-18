В Госдуме прокомментировали запрет российских телепередач в Молдавии

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В Госдуме считают запрет трансляции новостных программ из РФ в Молдавии грубым нарушением доступа к информации, ущемляющим права значительной части молдаван, говорится в проекте заявления нижней палаты парламента о недопустимости дискриминации российских СМИ в республике.

"Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации рассматривает подобные действия со стороны "координатора" правящей коалиции В. Г. Плахотнюка (глава Демпартии Молдавии — ред.), фактически узурпировавшей власть в стране, как грубое нарушение общепризнанных международно-правовых норм в области свободного доступа к информации, ущемляющее права значительной части граждан Республики Молдова, и расценивает эти действия как очередной антироссийский акт", — говорится в тексте.

В конце декабря 2017 года парламент Молдавии повторно принял отклоненный президентом закон по борьбе с "иностранной пропагандой". Документ запрещает трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. При этом ретрансляция развлекательных и других программ разрешена.

Президент Молдавии дважды отклонил этот закон и обратился в Конституционный суд (КС) по поводу конституционности его положений. В КС также обратился Сергей Сырбу — депутат от фракции Демократической партии, которой принадлежит парламентское большинство. Он заявил, что необходим временно исполняющий обязанности президента для утверждения закона, так как по конституции президент Молдавии, несмотря на несогласие, был обязан утвердить закон, если парламент его принимает дважды.

Суд констатировал обстоятельства, оправдывающие осуществление временного исполнения обязанностей главы республики в связи с его повторным отказом утверждать данный закон, и разрешил его утвердить спикеру парламента или премьеру.