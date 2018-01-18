В Госдуме прокомментировали запрет российских телепередач в Молдавии

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В Госдуме считают запрет трансляции новостных программ из РФ в Молдавии грубым нарушением доступа к информации, ущемляющим права значительной части молдаван, говорится в проекте заявления нижней палаты парламента о недопустимости дискриминации российских СМИ в республике.
"Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации рассматривает подобные действия со стороны "координатора" правящей коалиции В. Г. Плахотнюка (глава Демпартии Молдавии — ред.), фактически узурпировавшей власть в стране, как грубое нарушение общепризнанных международно-правовых норм в области свободного доступа к информации, ущемляющее права значительной части граждан Республики Молдова, и расценивает эти действия как очередной антироссийский акт", — говорится в тексте.
В конце декабря 2017 года парламент Молдавии повторно принял отклоненный президентом закон по борьбе с "иностранной пропагандой". Документ запрещает трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. При этом ретрансляция развлекательных и других программ разрешена.
Суд констатировал обстоятельства, оправдывающие осуществление временного исполнения обязанностей главы республики в связи с его повторным отказом утверждать данный закон, и разрешил его утвердить спикеру парламента или премьеру.