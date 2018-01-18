В Польше надеются на увеличение военного контингента США в стране

ВАРШАВА, 18 янв — РИА Новости. Польша надеется на увеличение числа американских военных на своей территории, заявил министр национальной обороны Мариуш Блащак в эфире Польского телевидения.

Он в США провел переговоры с советником президента Трампа по национальной безопасности.

В настоящее время в Польше находятся около 4 тысяч американских военных — в составе американской бронетанковой бригады и многонациональных сил НАТО. Предыдущий министр обороны Антонии Мачеревич не раз заявлял, что Польша хотела бы иметь у себя две американские бригады.

"Мы ожидаем более широкое присутствие американских войск в Польше. Мы гарантируем, что это присутствие будет полезным не только для безопасности Польши, но и целой части Европы. Я имею в виду Европу Средне-восточную", — сказал Блащак.

Он также сообщил, что вел переговоры о закупке в США вооружения, "которое было бы интегрировано с вооружением американских войск".