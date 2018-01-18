В Хельсинки прибыли панды, подаренные Си Цзиньпином

ХЕЛЬСИНКИ, 18 янв — РИА Новости. Две панды, подаренные председателем КНР Си Цзиньпином во время его визита в Финляндию весной 2017 года, прибыли на специальном грузовом самолете в ВИП-терминал столичного аэропорта Хельсинки-Вантаа, передает корреспондент РИА Новости с места события.

Мишек в аэропорту встречают посол КНР в Финляндии Чен Ли, министр сельского хозяйства Финляндии Яри Леппя и многочисленные журналисты.

"Я слышал, как китайский посол сказал, что в настоящее время в Финляндии будет еще два китайских посла, помимо него", — смеясь поделился с РИА Новости представитель компании Finavia Паси Лауринен, организующий встречу животных в аэропорту.

Во время перелета панды находились в специальных прозрачных пластиковых ящиках с отверстиями для поступления воздуха, для снижения стресса их весь полет кормили бамбуком, которого было около 100 килограммов.

"Очень важно чтобы мишки перенесли полет хорошо, поэтому мы взяли с собой много еды минимизируя стресс", — отметила ветеринар финского зоопарка Эхтяри Анна Палмрот, которая сопровождала животных в полете.

По прибытию в Финляндию, как и положено по закону, животных, поступающих из-за пределов Евросоюза, осмотрел ветеринар.

У ВИП-терминала ящики с мишками перегрузили на специальный грузовик и в сопровождении кортежа полиции повезли в зоопарк финского города Эхтяри (примерно 350 км от Хельсинки), где животных ждет специально построенный "Панда-дом", имеющий, помимо обширной территории для игр животных, даже собственную речку.

Как минимум до 17 февраля две панды, которым в Финляндии уже присвоили имена Луми (Снег) и Пюрю (Снегопад), будут находиться на карантине.

В зоопарке Эхтяри ожидают, что первые посетители смогут увидеть мишек ровно через месяц.

Посещение зоопарка с пандами обойдется в 30 евро.

В Европе гигантские панды живут лишь в семи зоопарках — в Австрии, Бельгии, Франции, Германии, Нидерландах, Испании и Великобритании.

По подсчетам специалистов, в дикой природе живут 1864 панды и 464 — в зоопарках мира.