Первый год Трампа: наполовину выполненные обещания

ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Первый год президентства Дональда Трампа запомнился нескончаемой чередой скандалов, начиная с расследования "российского вмешательства" в выборы и заканчивая чехардой на должностях в Белом доме и эскападами президента в Twitter. За скандалами трудно было разглядеть усилия Трампа по реализации предвыборных обещаний. Как и у всякого президента США, любой успех Трампа был результатом компромисса, а неудача — во многом следствием собственных ошибок. Однако Трамп сумел, как и обещал, ускорить экономический рост и реформировать налоговую систему, а также попытался продвинуться в вопросе иммиграции. Во внешней политике Трампу было особо нечем похвастаться: усугубились трения с Россией, КНДР как никогда быстро совершенствовала ядерный арсенал, а попытка изменить задним числом ядерную сделку с Ираном не нашла поддержки в мире.
Стена и здравоохранение
Важным достижением внутри страны стало выполненное Трампом обещание назначить ряд консервативных судей, включая одного судью Верховного суда. Не исключено, что из-за преклонного возраста других членов Верховного суда Трамп сможет назначить еще одного-двух судей и на десятилетия определить консервативный характер этого крайне важного института, который часто ставит точку во внутренних политических спорах в США.
Экономика и налоги
Действительно, экономический рост в II-III кварталах превысил 3% годовых — это хоть и не дотягивает до обещанных Трампом 4%, но показывает вполне быстрый и устойчивый рост. Безработица cнизилась до 4,1% (с 10% в разгар кризиса 2009 года). Для бирж первый год Трампа ознаменовался неумеренным оптимизмом: индекс S&P 500 вырос почти на 25%, высокотехнологичный NASDAQ — на 30%.
Трамп подтвердил имидж политика, готового на все ради бизнеса. Проведенная конгрессом при участии Трампа налоговая реформа резко сократила налогообложение корпораций, что изменило весь экономический ландшафт. "Думаю, политическая "база" Трампа очень довольна налоговым законопроектом. Значительно снижен корпоративный налог, упрощен налоговый кодекс, также снижены налоговые коэффициенты для физических лиц — хотя не настолько, насколько можно было надеяться", — считает Маркс.
Неудачей можно назвать торговую политику Трампа. Как и обещал, он вывел США из Транстихоокеанского партнерства, чем, вполне возможно, отдал инициативу в регионе Китаю. Были начаты переговоры по актуализации НАФТА — зоны свободной торговли с Канадой и Мексикой, причем Трамп грозит выйти и из этого договора. Между тем рабочие места не возвращаются из-за границы, как обещал Трамп: постоянная автоматизация производства вкупе с высокой стоимостью труда размывает конкурентные преимущества Америки. Точно так же не ясны перспективы ликвидации огромного дефицита США в торговле со всем миром, прежде всего с Китаем.
На международной сцене: слон в посудной лавке
При Трампе США, и прежде не отличавшиеся изяществом в действиях за рубежом, стали напоминать пресловутого слона в посудной лавке. Трамп открыто заявил в ООН, что видит мир как совокупность суверенных государств — серьезное отступление от догмы американского лидерства — но от попыток доминировать в мировой политике не отказался. От стран НАТО Трамп без обиняков потребовал "платить больше" — пока что львиную долю бюджета альянса платят США. От Китая он требовал в ультимативной форме сотрудничества по КНДР и "более честной" торговли. Но эта манера общения не дает результатов. Так, Трамп решил (как и обещал) задним числом пересмотреть соглашение с Ираном по ядерной программе Тегерана, которое было заключено с огромными усилиями в 2015 году. От партнеров по ЕС он потребовал безусловного соблюдения требований Вашингтона, а Россию и КНР — полноправных членов "шестерки", с которой договаривался Тегеран, — и вовсе не упомянул. Зато Трамп пригрозил, что все, кто не пойдет на требования США, будут объявлены соучастниками "злонамеренной деятельности Тегерана". Однако эта позиция не нашла поддержки ни у кого в "шестерке". Если США продолжат односторонние действия, они рискуют оказаться в изоляции.
Невыполненным осталось и обещание Трампа "поладить" с Россией. Обмен мерами между Вашингтоном и Москвой по сокращению дипломатического присутствия совпал с принятием в конгрессе закона о санкциях. Санкции против Москвы были ужесточены и кодифицированы (то есть приняли силу закона), а их отмена без разрешения конгресса предельно затруднена. Трамп был вынужден подписать законопроект, хотя и заявил, что отдельные его положения нарушают привилегии исполнительной власти.