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Первый год Трампа: наполовину выполненные обещания

10:2218.01.2018
(обновлено: 10:58 18.01.2018)
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© AFP 2018 / Jim WatsonПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Jim Watson

ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Первый год президентства Дональда Трампа запомнился нескончаемой чередой скандалов, начиная с расследования "российского вмешательства" в выборы и заканчивая чехардой на должностях в Белом доме и эскападами президента в Twitter. За скандалами трудно было разглядеть усилия Трампа по реализации предвыборных обещаний. Как и у всякого президента США, любой успех Трампа был результатом компромисса, а неудача — во многом следствием собственных ошибок. Однако Трамп сумел, как и обещал, ускорить экономический рост и реформировать налоговую систему, а также попытался продвинуться в вопросе иммиграции. Во внешней политике Трампу было особо нечем похвастаться: усугубились трения с Россией, КНДР как никогда быстро совершенствовала ядерный арсенал, а попытка изменить задним числом ядерную сделку с Ираном не нашла поддержки в мире.

Стена и здравоохранение

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
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Трамп обещал депортировать всех нелегальных мигрантов, а их в США около 15 миллионов. Это обещание невозможно было выполнить, оно и не выполнялось. Однако число задерживаемых на границе снизилось до 45-летнего минимума — возможно, нелегалы стали бояться фирменной жесткости Трампа. Обещание построить стену по-прежнему является предметом торга, и очевидно, что какие-то заграждения на границе будут строиться и дальше, хотя это и не будет грандиозное сооружение, задуманное Трампом. Обещание заставить Мексику платить за стену как было, так и осталось нереалистичным.

Важным достижением внутри страны стало выполненное Трампом обещание назначить ряд консервативных судей, включая одного судью Верховного суда. Не исключено, что из-за преклонного возраста других членов Верховного суда Трамп сможет назначить еще одного-двух судей и на десятилетия определить консервативный характер этого крайне важного института, который часто ставит точку во внутренних политических спорах в США.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
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Трамп и республиканцы попытались выполнить давнее обещание и отменить реформу здравоохранения Obamacare, которая обязала всех американцев покупать медстраховку, а взамен обещала субсидии малоимущим. Реформа не увеличила конкуренцию среди страховщиков, а приток новых пациентов лишь взвинтил цены, поскольку страховщики лишились права отказывать в полисах людям с хроническими болезнями. Многочисленные попытки отменить Obamacare провалились в сенате под грузом внутрипартийных разногласий. В результате нынешняя система продолжает разваливаться, и без того самое дорогое здравоохранение в мире продолжает дорожать, а Трамп продолжает винить в происходящем предыдущую администрацию.
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Экономика и налоги

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Mandel Ngan
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Экономика — сфера очевидных достижений Трампа, который обещал экономический рост и снижение налогов для всех. "Либеральные СМИ не говорят об экономике, а между тем экономика была в замечательном состоянии на протяжении первого года Трампа", — сказал РИА Новости юрист, экс-сенатор законодательного собрания Пенсильвании Брюс Маркс.

Действительно, экономический рост в II-III кварталах превысил 3% годовых — это хоть и не дотягивает до обещанных Трампом 4%, но показывает вполне быстрый и устойчивый рост. Безработица cнизилась до 4,1% (с 10% в разгар кризиса 2009 года). Для бирж первый год Трампа ознаменовался неумеренным оптимизмом: индекс S&P 500 вырос почти на 25%, высокотехнологичный NASDAQ — на 30%.

Трамп подтвердил имидж политика, готового на все ради бизнеса. Проведенная конгрессом при участии Трампа налоговая реформа резко сократила налогообложение корпораций, что изменило весь экономический ландшафт. "Думаю, политическая "база" Трампа очень довольна налоговым законопроектом. Значительно снижен корпоративный налог, упрощен налоговый кодекс, также снижены налоговые коэффициенты для физических лиц — хотя не настолько, насколько можно было надеяться", — считает Маркс.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
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При этом не следует забывать, что оппозиция в лице демократов объясняет все достижения времен Трампа "заначкой" предыдущей администрации Барака Обамы, при которой восстановился здоровый рост. Трампа критикуют за то, что его налоговая реформа выгодна в основном богатым, и за попытки сократить программы помощи бедным.

Неудачей можно назвать торговую политику Трампа. Как и обещал, он вывел США из Транстихоокеанского партнерства, чем, вполне возможно, отдал инициативу в регионе Китаю. Были начаты переговоры по актуализации НАФТА — зоны свободной торговли с Канадой и Мексикой, причем Трамп грозит выйти и из этого договора. Между тем рабочие места не возвращаются из-за границы, как обещал Трамп: постоянная автоматизация производства вкупе с высокой стоимостью труда размывает конкурентные преимущества Америки. Точно так же не ясны перспективы ликвидации огромного дефицита США в торговле со всем миром, прежде всего с Китаем.

Протестное движение против Трампа
© РИА Новости, Инфографика
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Протестное движение против Трампа

На международной сцене: слон в посудной лавке

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Saul Loeb
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Лишь в области внешней политики Трампу не удалось практически ничего из обещанного. Он обещал восстановить престиж США любыми средствами, но лишь вызвал оторопь всего мира взаимной перебранкой с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, поставил под вопрос иранскую ядерную сделку и не смог предотвратить дальнейшее сползание под откос отношений с Россией.

При Трампе США, и прежде не отличавшиеся изяществом в действиях за рубежом, стали напоминать пресловутого слона в посудной лавке. Трамп открыто заявил в ООН, что видит мир как совокупность суверенных государств — серьезное отступление от догмы американского лидерства — но от попыток доминировать в мировой политике не отказался. От стран НАТО Трамп без обиняков потребовал "платить больше" — пока что львиную долю бюджета альянса платят США. От Китая он требовал в ультимативной форме сотрудничества по КНДР и "более честной" торговли. Но эта манера общения не дает результатов. Так, Трамп решил (как и обещал) задним числом пересмотреть соглашение с Ираном по ядерной программе Тегерана, которое было заключено с огромными усилиями в 2015 году. От партнеров по ЕС он потребовал безусловного соблюдения требований Вашингтона, а Россию и КНР — полноправных членов "шестерки", с которой договаривался Тегеран, — и вовсе не упомянул. Зато Трамп пригрозил, что все, кто не пойдет на требования США, будут объявлены соучастниками "злонамеренной деятельности Тегерана". Однако эта позиция не нашла поддержки ни у кого в "шестерке". Если США продолжат односторонние действия, они рискуют оказаться в изоляции.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году. 15 января 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Лавров рассказал, сожалеет ли он, что президентом США стал Трамп
Обещания Трампа покончить с ядерной программой КНДР также провалились. КНДР испытывала ядерное оружие и баллистические ракеты небывалыми темпами, доказав, по мнению многих экспертов, возможность нанести ядерный удар по США. Трамп грозил КНДР "огнем и яростью" и даже "полным уничтожением", в ответ получая столь же яростные отповеди КНДР. Перебранка ядерных держав на грани конфликта привела весь мир к крайнему напряжению. При этом, помимо угроз, США в этом случае хватило такта на "командную" работу в Совете Безопасности ООН с КНР и Россией. Результатом стали три резолюции, которые беспрецедентно ужесточили санкции против КНДР и, по подсчетам США, перекрыли до 90% экспортной выручки Пхеньяна.

Невыполненным осталось и обещание Трампа "поладить" с Россией. Обмен мерами между Вашингтоном и Москвой по сокращению дипломатического присутствия совпал с принятием в конгрессе закона о санкциях. Санкции против Москвы были ужесточены и кодифицированы (то есть приняли силу закона), а их отмена без разрешения конгресса предельно затруднена. Трамп был вынужден подписать законопроект, хотя и заявил, что отдельные его положения нарушают привилегии исполнительной власти.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Последнее предупреждение Трампа
"Если говорить о международных отношениях, они пока что разочаровывают, потому что не было улучшения связей с Россией", — констатирует юрист Брюс Маркс, который поддерживал предвыборную кампанию Трампа. "Но многое из этого, к сожалению, было вне контроля Дональда Трампа. Назначение спецпрокурора значительно усложнило его возможности иметь дело с Россией, а конгресс настроен очень антироссийски. Хотя Трамп и подписал законопроект, который предусматривал санкции против ряда стран, включая Россию…, с политической точки зрения он не имел другого выбора", — пояснил Маркс.
Многообещающий президент США
© Инфографика
Многообещающий президент США

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