Мнангагва назвал сроки проведения выборов в Зимбабве

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Президент Зимбабве Эмерсон Мнангагва подтвердил, что выборы в Зимбабве пройдут в течение ближайших четырех или пяти месяцев.

"Зимбабве пойдет на выборы в течение четырех или пяти месяцев. Нам необходимо продвигать мир, мир и еще раз мир, потому что мы знаем, что это для нас благо, и мы не сомневаемся, что у нас состоятся мирные выборы", — цитирует лидера газета Zimbabwe Herald

Он подчеркнул, что власти страны сделают все необходимое для проведения "свободных, честных и неоспоримых выборов, чтобы позволить Зимбабве присоединиться к миру в качестве полноценного демократического государства".

В конце ноября 2017 года 93-летний Роберт Мугабе ушел в отставку под давлением военных и руководства правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU-PF). Бывший вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, предложенный ZANU-PF на пост главы государства, будет занимать эту должность до выборов в 2018 году.