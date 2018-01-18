Индия испытала ракету "Агни-5", способную нести ядерный заряд

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Индия провела успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Агни-5", способной нести ядерный заряд, сообщает агентство ANI.

"Индия провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Агни-5" класса "поверхность-поверхность" и дальностью 5 тысяч километров, способной нести ядерный заряд", — говорится в сообщении агентства в Twitter

Пуск был осуществлен в четверг в 09.53 по местному времени (07.23 мск) с полигона на острове Абдул-Калам у побережья штата Одиша.

India’s most lethal nuclear capable missile Agni-V successfully test fired from Odisha which if needed can hit anywhere in China!

As the indegenously developed missile is a big boost to #MakeInIndia4Defence,its a proud moment @DRDO_India @nsitharaman #ThursdayThoughts #Agni5 pic.twitter.com/eXCyv2EVXw — Geetika Swami (@SwamiGeetika) 18 января 2018 г.

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"Сегодня мы провели успешный пуск баллистической ракеты "Агни-5, способной нести ядерный заряд", — приводит агентство слова министра обороны Индии Нирмалы Ситхараман.

Сейчас на вооружении Индии стоят четыре типа ракет серии "Агни": "Агни-1" дальностью 700 километров, "Агни-2" — 2 тысячи километров, "Агни-3" и "Агни-4" — от 2,5 тысячи до 3,5 тысячи километров. Ожидается, что "Агни-5" с дальностью более 5 тысяч километров поступит на вооружение после проходящих сейчас испытаний. Также разрабатывается ракета "Агни-6" с дальностью до 10 тысяч километров и возможностью пуска с подводной лодки.

#India Successfully test-fires #Indegenously#Developed nuclear capable long range surface to surface ballistic missile. Agni-V at odisha coast. A great addition to the power and ammunition. #Agni5 #MakeInIndia4Defence pic.twitter.com/ZxSBa0HA8y — Amit Thaker (@AmitThakerBJP) 18 января 2018 г.

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