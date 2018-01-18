Действия Киева ведут к "заморозке" конфликта в Донбассе, считает Грызлов

Переговоры о мире на Украине в 2018 году (3)

МИНСК, 18 янв — РИА Новости. Действия Киева ведут к "заморозке" конфликта в Донбассе, считает полномочный представитель РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

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В беседе с журналистами в Минске он отметил важность решения гуманитарных вопросов, в частности, по обмену пленными.

"Топтание на месте в этой сфере более нетерпимо, так как чревато "заморозкой" конфликта, чего на словах не хочет официальный Киев и к чему на деле ведут его действия", — сказал Грызлов.

По его словам, чтобы избежать этого РФ будет настаивать на обязательном протоколировании всех заявлений и предложений в ходе встреч гуманитарной подгруппы. В случае отказа какой-либо из сторон от подобного протоколирования РФ будет информировать об этом международную общественность.

"Без подобной, на первый взгляд, сугубо технической меры продвижение вперёд в решении политических вопросов — главных вопросов урегулирования — представляется невозможным", — отметил он.