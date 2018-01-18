Действия Киева ведут к "заморозке" конфликта в Донбассе, считает Грызлов

МИНСК, 18 янв — РИА Новости. Действия Киева ведут к "заморозке" конфликта в Донбассе, считает полномочный представитель РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.
46.5%Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе
49.7%Диалог возможен лишь после смены власти на Украине
3.8%Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия
"Топтание на месте в этой сфере более нетерпимо, так как чревато "заморозкой" конфликта, чего на словах не хочет официальный Киев и к чему на деле ведут его действия", — сказал Грызлов.
По его словам, чтобы избежать этого РФ будет настаивать на обязательном протоколировании всех заявлений и предложений в ходе встреч гуманитарной подгруппы. В случае отказа какой-либо из сторон от подобного протоколирования РФ будет информировать об этом международную общественность.
"Без подобной, на первый взгляд, сугубо технической меры продвижение вперёд в решении политических вопросов — главных вопросов урегулирования — представляется невозможным", — отметил он.