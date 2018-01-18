В автобусе, загоревшемся в Казахстане, были граждане Узбекистана

АСТАНА, 18 янв — РИА Новости. Среди пассажиров автобуса, загоревшегося в Казахстане, были граждане Узбекистана — Комитет по чрезвычайным ситуациям, сообщил в четверг РИА Новости официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) МВД республики Руслан Иманкулов.

Как ранее сообщалось, более 50 человек погибли при возгорании пассажирского автобуса в Актюбинской области Казахстана.

"По гражданству устанавливается, но определенно были граждане Узбекистана", — сказал Иманкулов по телефону, отвечая на вопрос о гражданстве пассажиров автобуса.